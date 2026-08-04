سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. ارتفاع جديد بالأسواق

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 4 أغسطس 2026، ارتفاعا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 428.75 ريال، مقابل 427.75 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 490 ريالا، مقابل 489 ريالا، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 449.25 ريال، مقابل 448.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 367.5 ريالا، مقابل، 366.75 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 15244 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3430.75 ريال.
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