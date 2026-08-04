تباين سعر الريال اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بمعظم البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.36 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عند: 13.33 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر شهد سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر استقرارا عند: 13.33 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية ارتفع سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، إلى: 13.30 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس صعد سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إلى: 13.31 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى: 13.35 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، ارتفاعا إلى: 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع. سعر الريال في أبوظبي الإسلامي شهد سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي انخفاضا إلى: 13.37 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الريال في بنك كريدي أجريكول، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا عند: 13.30 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.