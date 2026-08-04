ارتفاع أسعار النفط وسط رسائل متضاربة من واشنطن وطهران

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الأمريكي الإيراني، واستمرار اضطرابات تدفق النفط عبر طرق الشحن الرئيسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بمقدار 2.27 دولار، أو 2.71%، لتصل إلى 86.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:44 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها بنسبة 7% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.72 دولار، أو 2.14%، ليصل إلى 82.06 دولار للبرميل، بعد انخفاضه بأكثر من 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

وكانت الأسعار قد انخفضت بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأنه سيؤجل شنّ هجمات جديدة على إيران، في انتظار نتائج المحادثات الجارية لإنهاء الحرب بينهما وتسوية النزاعات حول السيطرة على مضيق هرمز.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رفض يوم الاثنين مزاعم ترامب، قائلاً إنه لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة ولا توجد اجتماعات مقررة.