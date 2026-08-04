مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة، 0.3% عند 10858 نقطة، وبتداولات بلغت، 6 مليارات ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 297.9 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.67 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: أسلاك، وميدغلف للتأمين، وطباعة وتغليف، وأسترا الصناعية، وولاء، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات: الاتحاد، ودله الصحية، ومتكاملة، وسايكو، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.9 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 297.9 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.67 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 189 شركةارتفعت أسهم 189 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 66، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: أسلاك، وميدغلف للتأمين، وطباعة وتغليف، وأسترا الصناعية، وولاء، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات: الاتحاد، ودله الصحية، ومتكاملة، وسايكو، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 2219 نقطة، وبتداولات بلغت، 19.47 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.9 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.