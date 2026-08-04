أرباح «بي سي آي» تقفز 387.5% إلى 17.6 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 387.5% إلى 17.6 مليون ريال، مقابل 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1-ارتفعت المبيعات بمبلغ 8.8 مليون ريال، أي بنسبة 4.7%، بينما انخفضت تكلفة المبيعات بمبلغ 7.6 مليون ريال، أي بنسبة 5%، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 16.4 مليون ريال، أي بنسبة 46%
2-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 6.2 مليون ريال، أي بنسبة 55.1%، كما ارتفع صافي مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 1.2 مليون ريال.
3-انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 0.57 مليون ريال، أي بنسبة 11.9%
4-انخفضت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 0.88 مليون ريال، أي بنسبة 32.2%.
5-سجلت المجموعة ربحًا بمبلغ 11.46 مليون ريال ناتجًا عن بيع ممتلكات وآلات ومعدات.
ارتفع صافي الربح بمبلغ 19.5 مليون ريال، أي بنسبة 184.9%، خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1-ارتفعت المبيعات بمبلغ 14.7 مليون ريال، أي بنسبة 8.1%، كما ارتفع إجمالي الربح بمبلغ 13.5 مليون ريال، أي بنسبة 35.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن أسعار البيع.
2-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 4.68 مليون ريال، أي بنسبة 36.4%.
3-سجلت خسائر الائتمان المتوقعة تأثيرًا سلبيًا بمبلغ 1.72 مليون ريال، نتيجة التحول من عكس مخصص بمبلغ 0.72 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026 إلى تسجيل مصروف بمبلغ 1.00 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026.
4-سجلت المجموعة ربحًا بمبلغ 11.46 مليون ريال ناتجًا عن بيع ممتلكات وآلات ومعدات.
5-انخفضت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 1.41 مليون ريال، أي بنسبة 43%.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
ارتفع صافي الربح بمبلغ 28.4 مليون ريال، أي بنسبة 231.9%، خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1-ارتفعت المبيعات بمبلغ 29.8 مليون ريال، أي بنسبة 8.5%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 4.1 مليون ريال، أي بنسبة 1.4%، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 25.7 مليون ريال، أي بنسبة 39.6%
2-ارتفعت مصروفات التوزيع بمبلغ 1.6 مليون ريال، أي بنسبة 21%
3-ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بمبلغ 0.87 مليون ريال، أي بنسبة 9.7%
4-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 9.13 مليون ريال، أي بنسبة 42.9%، كما ارتفعت مصروفات خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 0.09 مليون ريال.
5-انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 0.95 مليون ريال، أي بنسبة 9.9%
6-انخفضت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 2.2 مليون ريال، أي بنسبة 30.3%.
7-سجلت المجموعة ربحًا بمبلغ 11.46 مليون ريال ناتجًا عن بيع ممتلكات وآلات ومعدات.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1-ارتفعت المبيعات بمبلغ 8.8 مليون ريال، أي بنسبة 4.7%، بينما انخفضت تكلفة المبيعات بمبلغ 7.6 مليون ريال، أي بنسبة 5%، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 16.4 مليون ريال، أي بنسبة 46%
2-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 6.2 مليون ريال، أي بنسبة 55.1%، كما ارتفع صافي مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 1.2 مليون ريال.
3-انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 0.57 مليون ريال، أي بنسبة 11.9%
4-انخفضت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 0.88 مليون ريال، أي بنسبة 32.2%.
5-سجلت المجموعة ربحًا بمبلغ 11.46 مليون ريال ناتجًا عن بيع ممتلكات وآلات ومعدات.
ارتفع صافي الربح بمبلغ 19.5 مليون ريال، أي بنسبة 184.9%، خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1-ارتفعت المبيعات بمبلغ 14.7 مليون ريال، أي بنسبة 8.1%، كما ارتفع إجمالي الربح بمبلغ 13.5 مليون ريال، أي بنسبة 35.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن أسعار البيع.
2-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 4.68 مليون ريال، أي بنسبة 36.4%.
3-سجلت خسائر الائتمان المتوقعة تأثيرًا سلبيًا بمبلغ 1.72 مليون ريال، نتيجة التحول من عكس مخصص بمبلغ 0.72 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026 إلى تسجيل مصروف بمبلغ 1.00 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026.
4-سجلت المجموعة ربحًا بمبلغ 11.46 مليون ريال ناتجًا عن بيع ممتلكات وآلات ومعدات.
5-انخفضت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 1.41 مليون ريال، أي بنسبة 43%.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
ارتفع صافي الربح بمبلغ 28.4 مليون ريال، أي بنسبة 231.9%، خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1-ارتفعت المبيعات بمبلغ 29.8 مليون ريال، أي بنسبة 8.5%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 4.1 مليون ريال، أي بنسبة 1.4%، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 25.7 مليون ريال، أي بنسبة 39.6%
2-ارتفعت مصروفات التوزيع بمبلغ 1.6 مليون ريال، أي بنسبة 21%
3-ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بمبلغ 0.87 مليون ريال، أي بنسبة 9.7%
4-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 9.13 مليون ريال، أي بنسبة 42.9%، كما ارتفعت مصروفات خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 0.09 مليون ريال.
5-انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 0.95 مليون ريال، أي بنسبة 9.9%
6-انخفضت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 2.2 مليون ريال، أي بنسبة 30.3%.
7-سجلت المجموعة ربحًا بمبلغ 11.46 مليون ريال ناتجًا عن بيع ممتلكات وآلات ومعدات.