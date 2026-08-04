ارتفاع أرباح «قو» الفصلية 9.7% إلى 68 مليون ريال

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة اتحاد قو للاتصالات في الربع الأول من العام المالي، 2026 بنسبة 9.7% إلى 68 مليون ريال، مقابل 62 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية، يُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة الإيرادات بنحو 110 ملايين ريال، قابلها ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنحو 95 مليون ريال، بالإضافة إلى أثر التغير بالصافي قدره 12 مليون ريال ناتج عن ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى، مقابل انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 68 مليون ريال مقارنة بمبلغ 62 مليون ريال سعودي للربع السابق بنسبة زيادة بلغت 10%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 22 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال، و زيادة في المصاريف التشغيلية بمبلغ 2 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية بمبلغ 1 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية، يُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة الإيرادات بنحو 110 ملايين ريال، قابلها ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنحو 95 مليون ريال، بالإضافة إلى أثر التغير بالصافي قدره 12 مليون ريال ناتج عن ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى، مقابل انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 68 مليون ريال مقارنة بمبلغ 62 مليون ريال سعودي للربع السابق بنسبة زيادة بلغت 10%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 22 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال، و زيادة في المصاريف التشغيلية بمبلغ 2 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية بمبلغ 1 مليون ريال.