الاقتصاد

أدنى مستوى ‌في 3 أسابيع.. تراجع أسعار النفط نحو 4%

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • أدنى مستوى ‌في 3 أسابيع.. تراجع أسعار النفط نحو 4% 1/2
  • أدنى مستوى ‌في 3 أسابيع.. تراجع أسعار النفط نحو 4% 2/2

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم إلى أدنى مستوياتها ‌في ثلاثة أسابيع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 ‌دولارات بما يعادل 3.71% إلى 80.66 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولارًا.

وانخفض ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولارات أو 4.46% إلى 76.76 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولارًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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