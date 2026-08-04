أدنى مستوى ‌في 3 أسابيع.. تراجع أسعار النفط نحو 4%

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم إلى أدنى مستوياتها ‌في ثلاثة أسابيع.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 ‌دولارات بما يعادل 3.71% إلى 80.66 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولارًا.وانخفض ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولارات أو 4.46% إلى 76.76 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولارًا.