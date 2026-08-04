تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-08-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من الضغط السلبي المحيط بالسعر وتتبقى المقاومة الرئيسية القريبة عائقاً أمام التعافي الكامل في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.