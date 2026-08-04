الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 16:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من الضغط السلبي المحيط بالسعر وتتبقى المقاومة الرئيسية القريبة عائقاً أمام التعافي الكامل في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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