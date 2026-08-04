شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-04 16:11 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04
ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من الضغط السلبي المحيط بالسعر وتتبقى المقاومة الرئيسية القريبة عائقاً أمام التعافي الكامل في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.