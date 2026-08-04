أسعار النحاس تواصل مكاسبها مع تراجع المخزونات

ارتفعت أسعار النحاس مع استمرار انخفاض المخزونات في بورصتي لندن وشنغهاي، بينما استقرت أسعار النفط وسط تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب بشأن مخاطر الإمدادات.

وجاء ارتفاع النحاس مدفوعًا بتراجع المخزونات المسجلة في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى 244,025 طنًا متريًا، مقارنة بنحو 400 ألف طن في أبريل، كما انخفضت مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) إلى نحو 69,300 طن، بعدما تجاوزت 430 ألف طن في مارس.

ويعكس هذا التراجع تشدد المعروض في الأسواق خارج الولايات المتحدة، حيث تُعد هاتان البورصتان المصدر الرئيسي لتسليم المعدن، ما يزيد صعوبة الحصول على النحاس الفوري ويدعم ارتفاع أسعاره.

في المقابل، ارتفعت المخزونات المرتبطة ببورصة كومكس الأمريكية إلى 717,314 طنًا قصيرًا حتى 3 أغسطس، مع استمرار تدفقات واردات النحاس إلى الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة، وفقًا لشركة جينروي فيوتشرز.

ويراقب المتعاملون فروق الأسعار بين العقود القريبة والبعيدة الأجل باعتبارها مؤشرًا على ضغوط الإمدادات، إذ إن اتساع هذه الفجوة يعكس زيادة الطلب على المعدن الجاهز للتسليم الفوري، خاصة خارج الولايات المتحدة.

أما في سوق النفط، فقد حافظت الأسعار على استقرارها في ظل تضارب التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، ما حال دون تكوين رؤية واضحة بشأن مستقبل الإمدادات وأسهم في إبقاء الأسواق في حالة ترقب.