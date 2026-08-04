سهم سناب يقفز بعد نتائج فصلية قوية بدعم تحسن سوق الإعلانات

قفز سهم سناب بنحو 8% في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية فاقت توقعات السوق، مدعومة بتحسن نشاط الإعلانات.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.54 مليار دولار.

وسجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 250 مليون دولار، مقارنة بتوقعات عند 192 مليون دولار، فيما تقلصت الخسائر الصافية إلى 164 مليون دولار، مقابل 263 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا عالميًا بنسبة 5% إلى 493 مليون مستخدم، متجاوزًا التوقعات البالغة 487 مليونًا، كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى 3.25 دولار مقارنة بتوقعات عند 3.16 دولار. وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 971 مليون مستخدم، في حين تراجع عدد المستخدمين النشطين يوميًا في أمريكا الشمالية بنسبة 7% إلى 92 مليونًا.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل إن الشركة شهدت تحسنًا في زخم أعمال الإعلانات، مشيرًا إلى زيادة إنفاق كبار المعلنين في أمريكا الشمالية وتسارع نمو الإيرادات الدولية، إضافة إلى استفادة الشركة من الإنفاق الإعلاني المرتبط ببطولة كأس العالم.

كما قفزت إيرادات الأنشطة غير الإعلانية، التي تشمل خدمة الاشتراك Snapchat+، بنسبة 85% على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليون دولار.

وبالنسبة للربع الثالث، توقعت الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.7 مليار و1.74 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات السوق البالغ 1.7 مليار دولار، مع توقع أرباح معدلة تتراوح بين 300 مليون و350 مليون دولار.

وتعكس النتائج تحسنًا ملحوظًا بعد فترة صعبة شهدت تسريح نحو 1,000 موظف، بما يعادل 16% من القوى العاملة، ضمن خطة لخفض التكاليف والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما تتوقع الشركة أن يوفر أكثر من 500 مليون دولار سنويًا بحلول النصف الثاني من العام. كما أنهت الشركة شراكتها في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي مع بيربليكسيتي قبل إعلان نتائج الربع الأول.