سعر الذهب يتراجع بتأثير مقاومة مفصلية - توقعات اليوم – 05-08-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما اصطدم بمستوى المقاومة العنيد 4,100$، ليدخل في مرحلة تجميع زخم إيجابي جديد، بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إصدار إشارات سلبية قد تحد من سرعة الصعود خلال المدى القصير.

ورغم هذا التراجع لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار تداول الذهب أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، ما يعزز من فرص استعادة الزخم الشرائي ومحاولة اختراق تلك المقاومة خلال الفترة القريبة المقبلة.