سعر سهم جازداكو (6090) يشهد مكاسب قوية – توقعات اليوم – 05-08-2026

قفز سعر سهم شركة جازان للطاقة والتنمية (6090) ارتفاعاً في آخر جلساته، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد مكاسب السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 9.15 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه، ويظل هذا السيناريو الإيجابية قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 8.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد