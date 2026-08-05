الاقتصاد

سعر سهم جازداكو (6090) يشهد مكاسب قوية – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر سهم جازداكو (6090) يشهد مكاسب قوية – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 03:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

قفز سعر سهم شركة جازان للطاقة والتنمية (6090) ارتفاعاً في آخر جلساته، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد مكاسب السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 9.15 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه، ويظل هذا السيناريو الإيجابية قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 8.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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