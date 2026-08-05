«أمانة للتأمين» تتحول للخسارة بـ16.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة أمانة للتأمين التعاوني للخسارة في الربع الثاني من 2026 بـ16.9 مليون ريال، مقابل أرباح بـ5.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 16.9 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 5.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض بنسبة -402%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) انخفاض في نتيجة خدمات التأمين قبل عقود إعادة التأمين بمبلغ 20.9 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصاريف المنسوبة إليها مباشرة.
2) ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 3.1 مليون ريال، مدفوعاً بزيادة التكاليف التشغيلية غير المنسوبة مباشرة لعمليات التأمين.
و خفف منَ ذلك:
3) انخفاض في مصروف مخصص الزكاة بمبلغ 1.5 مليون ريال، مما يعكس انخفاض الوعاء الزكوي المحسوب.
بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 16.9 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 6.3 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بارتفاع في الخسارة بنسبة -169% ، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) انخفاض في صافي نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 9.9 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصاريف المنسوبة إليها مباشرة، والتي تجاوزت مجتمعة إيرادات التأمين المعترف بها.
2) انخفاض في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 0.7 مليون ريال.
بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال النصف الأول من العام الحالي، 23.2 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 0.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع في الخسارة بنسبة -9228%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) انخفاض في صافي نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 26.7 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصاريف المنسوبة إليها مباشرة، والتي تجاوزت مجتمعة إيرادات التأمين المعترف بها.
و خفف منّ ذلك:
2) ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 3.2 مليون ريال.
3) انخفاض في المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 0.6 مليون ريال، مما يعكس فعالية تدابير الرقابة على التكاليف.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 16.9 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 5.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض بنسبة -402%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) انخفاض في نتيجة خدمات التأمين قبل عقود إعادة التأمين بمبلغ 20.9 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصاريف المنسوبة إليها مباشرة.
2) ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 3.1 مليون ريال، مدفوعاً بزيادة التكاليف التشغيلية غير المنسوبة مباشرة لعمليات التأمين.
و خفف منَ ذلك:
3) انخفاض في مصروف مخصص الزكاة بمبلغ 1.5 مليون ريال، مما يعكس انخفاض الوعاء الزكوي المحسوب.
بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 16.9 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 6.3 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بارتفاع في الخسارة بنسبة -169% ، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) انخفاض في صافي نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 9.9 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصاريف المنسوبة إليها مباشرة، والتي تجاوزت مجتمعة إيرادات التأمين المعترف بها.
2) انخفاض في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 0.7 مليون ريال.
بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال النصف الأول من العام الحالي، 23.2 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 0.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع في الخسارة بنسبة -9228%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) انخفاض في صافي نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 26.7 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصاريف المنسوبة إليها مباشرة، والتي تجاوزت مجتمعة إيرادات التأمين المعترف بها.
و خفف منّ ذلك:
2) ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 3.2 مليون ريال.
3) انخفاض في المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 0.6 مليون ريال، مما يعكس فعالية تدابير الرقابة على التكاليف.