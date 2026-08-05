الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الآمار» 4.8% إلى 16 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الآمار» 4.8% إلى 16 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الآمار الغذائية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 4.8% إلى 16 مليون ريال، مقابل 15.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول "، ارتفع صافي الربح نتيجة نمو المبيعات، مدعوماً بالأثر الإيجابي لإجراءات الإدارة الهادفة إلى تعزيز مرونة هيكل المصاريف وتحقيق توازن أفضل بين المصاريف المتغيرة والثابتة، مع الاستمرار في التركيز على التميز التشغيلي وتطوير مستوى الخدمة.
وارتفع صافي الربح على أساس ربعي، نتيجة نمو المبيعات، مدعوماً بالأثر الإيجابي لإجراءات الإدارة الهادفة إلى تعزيز مرونة هيكل المصاريف وتحقيق توازن أفضل بين المصاريف المتغيرة والثابتة، مع الاستمرار في التركيز على التميز التشغيلي وتطوير مستوى الخدمة.
وبحسب البيان، ارتفع صافي الربح في النصف الأول، نتيجة نمو المبيعات، مدعوماً بالأثر الإيجابي لإجراءات الإدارة الهادفة إلى تعزيز مرونة هيكل المصاريف وتحقيق توازن أفضل بين المصاريف المتغيرة والثابتة، مع الاستمرار في التركيز على التميز التشغيلي وتطوير مستوى الخدمة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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