تراجع أرباح «لومي» 80% إلى 10.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة لومي للتأجير في الربع الثاني من 2026 بنسبة 80% إلى 10.8 مليون ريال، مقابل 54.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة تراجع معدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية، ومخصصات الذمم المدينة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الذمم المدينة خلال الربع، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية.
وانخفض صافي الربح بنسبة 73.0% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 10.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة تراجع معدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية، ومخصصات الذمم المدينة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الذمم المدينة خلال الربع، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية.
انخفض صافي الربح بنسبة 52.6% على أساس سنوي ليبلغ 50.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بـ 107.4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025م.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة تراجع نشاط التأجير قصير الأجل، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية، ومخصصات الذمم المدينة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الذمم المدينة خلال الفترة، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة تراجع معدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية، ومخصصات الذمم المدينة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الذمم المدينة خلال الربع، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية.
وانخفض صافي الربح بنسبة 73.0% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 10.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة تراجع معدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية، ومخصصات الذمم المدينة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الذمم المدينة خلال الربع، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية.
انخفض صافي الربح بنسبة 52.6% على أساس سنوي ليبلغ 50.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بـ 107.4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025م.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة تراجع نشاط التأجير قصير الأجل، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية، ومخصصات الذمم المدينة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الذمم المدينة خلال الفترة، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية.