ارتفاع أرباح «الماجد للعود» 10.3% إلى 27 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - حققت شركة "الماجد للعود" ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 10.3% خلال الربع الثاني من 2026، ليصل إلى 27 مليون ريال، مقارنة بـ 24 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة المبيعات والإيرادات، حيث حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 4% خلال الربع الثاني لتصل إلى 217 مليون ريال، مقارنة بـ 209 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الفروع، ونمو مبيعات المتجر الالكتروني والمنصات مدعوما بنجاح المنتجات الجديدة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، قلصت الشركة نسبة الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة إلى 5.7%، ليبلغ 137 مليون ريال مقارنة بـ 145 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تكاليف التوسعات والافتتاحات الجديدة في مواقع استراتيجية، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية المرتبطة بالاستعانة بالمستشارين فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لهذه الاستثمارات والمبادرات على الأداء المالي للشركة خلال الفترات المقبلة.
وبحسب "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة المبيعات والإيرادات، حيث حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 4% خلال الربع الثاني لتصل إلى 217 مليون ريال، مقارنة بـ 209 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الفروع، ونمو مبيعات المتجر الالكتروني والمنصات مدعوما بنجاح المنتجات الجديدة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، قلصت الشركة نسبة الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة إلى 5.7%، ليبلغ 137 مليون ريال مقارنة بـ 145 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تكاليف التوسعات والافتتاحات الجديدة في مواقع استراتيجية، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية المرتبطة بالاستعانة بالمستشارين فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لهذه الاستثمارات والمبادرات على الأداء المالي للشركة خلال الفترات المقبلة.