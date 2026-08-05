انخفاض أرباح «شري» 1.8% إلى 16.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة شري للتجارة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 1.8% إلى 16.3 مليون ريال، مقابل 16.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يُعزى الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وهو ما عزز كلاً من إجمالي الربح والربح التشغيلي.
وبلغ صافي الربح 16.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) على الذمم المدينة.
ويُعزى الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وهو ما عزز كلاً من إجمالي الربح والربح التشغيلي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يُعزى الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وهو ما عزز كلاً من إجمالي الربح والربح التشغيلي.
وبلغ صافي الربح 16.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) على الذمم المدينة.
ويُعزى الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وهو ما عزز كلاً من إجمالي الربح والربح التشغيلي.