أرباح «أسيج» تقفز 911% إلى 13.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 910.9% إلى 13.5 مليون ريال، مقابل 1.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في صافي أرباح نتائج التأمين و الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات.
ويعود السبب في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع السابق إلى تحقيق أرباح في نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل تحقيق خسائر في نتائج خدمات التأمين خلال الربع السابق .
ووفقا للبيان يعود السبب في صافي الخسارة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بصافي الربح في الفترة المماثلة من العام السابق إلى الخسائر في نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية مقابل الأرباح في نتائج خدمات التأمين في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في صافي أرباح نتائج التأمين و الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات.
ويعود السبب في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع السابق إلى تحقيق أرباح في نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل تحقيق خسائر في نتائج خدمات التأمين خلال الربع السابق .
ووفقا للبيان يعود السبب في صافي الخسارة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بصافي الربح في الفترة المماثلة من العام السابق إلى الخسائر في نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية مقابل الأرباح في نتائج خدمات التأمين في الفترة المماثلة من العام السابق.