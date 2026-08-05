انخفاض أرباح «الجوف» 48.6% إلى 9.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الجوف للتنمية الزراعية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 48.6% إلى 9.5 مليون ريال، مقابل 18.4 ملين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود انخفاض صافي الربح للأسباب التالية:
1- ارتفعت تكلفة المنتجات المباعة في إنتاج المنتجات الصناعية بمبلغ 13.8 مليون ريال بسبب الظروف المناخية غير الاعتيادية خلال الموسم الزراعي لعام 2025م والذي تم الإشارة اليه في نتائج الربع الأول، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
2- كما انخفضت أسعار بيع المنتجات الصناعية بمبلغ 9 ملايين ريال نتيجة الضغوط السعرية من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات أصابع البطاطس المقلية بمبلغ 4.7 مليون ريال.
3- ارتفعت مصاريف التشغيل بمبلغ 1.5 مليون ريال وكذلك مصاريف الزكاة بمبلغ 1.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في مبيعات منتجات زيت الزيتون ومنتجات زراعية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مما ساهم إيجابياً بما يقارب 14.8 مليون ريال.
وتؤكد الشركة أن أثر الظروف المناخية سيتلاشى إن شاء الله في الأرباع القادمة بسبب دخول محاصيل جديدة في موسم 2026.
ويرجع ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي من عام 2026م مقارنة بالربع السابق إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات خلال الربع الحالي بسبب البدء في استخدام المحاصيل الجديدة ذات التكلفة المنخفضة.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار بعض المنتجات نتيجة الضغوط السعرية الناتجة عن المنتجات المستوردة وخصوصا أصابع البطاطس المجمدة، وزيادة مصروفات البيع والتوزيع ومصروف الزكاة.
يرجع انخفاض صافي الربح في النصف الأول من عام 2026م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025م والتي كان قدرها 11.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بصافي ربح قدره53.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 41.6 مليون ريال، للأسباب التالية:
1- ارتفعت تكلفة المنتجات المباعة في إنتاج المنتجات الصناعية بمبلغ 46.2 مليون ريال بسبب الظروف المناخية غير الاعتيادية خلال الموسم الزراعي لعام 2025م، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
2- كما انخفض أسعار بيع المنتجات الصناعية بمبلغ 24.2 مليون ريال نتيجة الضغوط السعرية من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات زيت زيتون الجوف بمبلغ 5.6 مليون ريال.
3- ارتفعت مصاريف الزكاة بمبلغ 1.3 مليون ريال مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق.
على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في مبيعات منتجات أصابع البطاطس المقلية ومنتجات أخرى مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق، مما ساهم إيجابياً بما يقارب 27.8 مليون ريال، كما عملت الشركة على تنفيذ مبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مما ساهم في خفض المصاريف التشغيلية بنحو 2 مليون ريال مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود انخفاض صافي الربح للأسباب التالية:
1- ارتفعت تكلفة المنتجات المباعة في إنتاج المنتجات الصناعية بمبلغ 13.8 مليون ريال بسبب الظروف المناخية غير الاعتيادية خلال الموسم الزراعي لعام 2025م والذي تم الإشارة اليه في نتائج الربع الأول، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
2- كما انخفضت أسعار بيع المنتجات الصناعية بمبلغ 9 ملايين ريال نتيجة الضغوط السعرية من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات أصابع البطاطس المقلية بمبلغ 4.7 مليون ريال.
3- ارتفعت مصاريف التشغيل بمبلغ 1.5 مليون ريال وكذلك مصاريف الزكاة بمبلغ 1.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في مبيعات منتجات زيت الزيتون ومنتجات زراعية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مما ساهم إيجابياً بما يقارب 14.8 مليون ريال.
وتؤكد الشركة أن أثر الظروف المناخية سيتلاشى إن شاء الله في الأرباع القادمة بسبب دخول محاصيل جديدة في موسم 2026.
ويرجع ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي من عام 2026م مقارنة بالربع السابق إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات خلال الربع الحالي بسبب البدء في استخدام المحاصيل الجديدة ذات التكلفة المنخفضة.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار بعض المنتجات نتيجة الضغوط السعرية الناتجة عن المنتجات المستوردة وخصوصا أصابع البطاطس المجمدة، وزيادة مصروفات البيع والتوزيع ومصروف الزكاة.
يرجع انخفاض صافي الربح في النصف الأول من عام 2026م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025م والتي كان قدرها 11.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بصافي ربح قدره53.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 41.6 مليون ريال، للأسباب التالية:
1- ارتفعت تكلفة المنتجات المباعة في إنتاج المنتجات الصناعية بمبلغ 46.2 مليون ريال بسبب الظروف المناخية غير الاعتيادية خلال الموسم الزراعي لعام 2025م، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
2- كما انخفض أسعار بيع المنتجات الصناعية بمبلغ 24.2 مليون ريال نتيجة الضغوط السعرية من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات زيت زيتون الجوف بمبلغ 5.6 مليون ريال.
3- ارتفعت مصاريف الزكاة بمبلغ 1.3 مليون ريال مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق.
على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في مبيعات منتجات أصابع البطاطس المقلية ومنتجات أخرى مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق، مما ساهم إيجابياً بما يقارب 27.8 مليون ريال، كما عملت الشركة على تنفيذ مبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مما ساهم في خفض المصاريف التشغيلية بنحو 2 مليون ريال مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق.