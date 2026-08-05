ارتفاع أرباح «توبي» 4.3% إلى 36.55 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 4.3% إلى 36.55 مليون ريال، مقابل 35 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، سجلت الشركة ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2026 م في إجمالي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ إجمالي الربح 69 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 62 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة %13 مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، لتصل إلى 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 44 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.
ويعود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026م مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة %11، لتصل إلى 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 45 مليون ريال خلال الربع السابق من نفس العام.
سجلت الشركة نموًا في الإيرادات وإجمالي الربح والربح التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الربح إلى 137 مليون ريال مقارنة بـ 125 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنمو يقارب %10.
كما ارتفع الربح التشغيلي إلى 95 مليون ريال خلال الفترة المنتهية بالربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 87 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2025م، وبنمو يقارب %10.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، سجلت الشركة ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2026 م في إجمالي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ إجمالي الربح 69 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 62 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة %13 مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، لتصل إلى 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 44 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.
ويعود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026م مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة %11، لتصل إلى 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 45 مليون ريال خلال الربع السابق من نفس العام.
سجلت الشركة نموًا في الإيرادات وإجمالي الربح والربح التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الربح إلى 137 مليون ريال مقارنة بـ 125 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنمو يقارب %10.
كما ارتفع الربح التشغيلي إلى 95 مليون ريال خلال الفترة المنتهية بالربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 87 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2025م، وبنمو يقارب %10.