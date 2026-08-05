انخفاض أرباح «تشب» 9.9% إلى 911 ألف ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2026 بنسبة 9.9% إلى 911 ألف ريال، مقابل 1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، انخفض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمقدار 101 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع صافي مصروفات عقود إعادة التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 34,455 مليون ريال، بزيادة قدرها 2927% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
• ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي بمقدار 1,882 مليون ريال بزيادة قدرها 47% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
انخفض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمقدار 2,084 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 31,394 مليون ريال، بزيادة قدرها 93% مقارنة بالربع السابق.
• ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي بمقدار 1,071 مليون ريال، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.
انخفض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية بمقدار 66 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع صافي مصروفات عقود إعادة التأمين خلال الفترة الحالية بمقدار 51,089 مليون ريال، بزيادة قدرها 119% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية بمقدار 3,818 مليون ريال، بزيادة قدرها 55% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، انخفض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمقدار 101 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع صافي مصروفات عقود إعادة التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 34,455 مليون ريال، بزيادة قدرها 2927% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
• ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي بمقدار 1,882 مليون ريال بزيادة قدرها 47% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
انخفض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمقدار 2,084 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 31,394 مليون ريال، بزيادة قدرها 93% مقارنة بالربع السابق.
• ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي بمقدار 1,071 مليون ريال، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.
انخفض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية بمقدار 66 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع صافي مصروفات عقود إعادة التأمين خلال الفترة الحالية بمقدار 51,089 مليون ريال، بزيادة قدرها 119% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية بمقدار 3,818 مليون ريال، بزيادة قدرها 55% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.