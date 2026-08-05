ارتفاع أسعار النفط مع تراجع آمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تجدد الأعمال العدائية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، مما بدد الآمال في خفض التصعيد، والتي كان من شأنها أن تعيد حركة الملاحة وتدفقات النفط إلى الشرق الأوسط.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 80.43 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش، بزيادة قدرها 1.07 دولار، أو 1.35%. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا، أو 0.59%، لتصل إلى 76.22 دولار.

وأدت أنباء تجدد التوترات إلى تراجع آمال المستثمرين في خفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، بعد أن صرحت قطر يوم الثلاثاء بأن الوسطاء يحرزون تقدمًا في جهودهم لإنهاء الحرب.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 5% يوم الثلاثاء، حيث أغلق خام برنت دون 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 13 يوليو. في غضون ذلك، نفت طهران إجراء أي محادثات سلام، خلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق منفصل، ذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.