سعر سهم Eagle Materials (EXP) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 05-08-2026

عزز سعر سهم Eagle Materials (EXP) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح له المجال لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، خاصة إن استطاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص من ضغطه السلبي ويعلن تعافيه بشكل كامل.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 206.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 238.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد