ارتفاع أرباح «أسمنت أم القرى» 29% إلى 12.78 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت أم القرى في الربع الثاني من 2026 بنسبة 29% إلى 12.78 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"ن يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع للطن. كذلك انخفاض المصروفات البيعيه والتسويقية والعمومية والإدارية وكذلك انخفاض تكاليف التمويل.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض سعر بيع الطن.
وبحسب بيان الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات.كذلك ا نخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارة، وانخفاض تكاليف التمويل.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"ن يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع للطن. كذلك انخفاض المصروفات البيعيه والتسويقية والعمومية والإدارية وكذلك انخفاض تكاليف التمويل.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض سعر بيع الطن.
وبحسب بيان الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات.كذلك ا نخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارة، وانخفاض تكاليف التمويل.