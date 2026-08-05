انخفاض أرباح «المتحدة للزجاج المسطح» إلى 26.9 مليون ريال في 6 أشهر

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح في النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 27.8% إلى 26.9 مليون ريال، مقابل 37.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار بعض المنتجات.

