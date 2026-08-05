الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 15:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

واصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 1.1555، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الإيجابي المتواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يجعلنا نشهد ارتدادات تهدف إلى جني أرباح واكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق تلك المقاومة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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