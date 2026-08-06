الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 15:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي خاصة مع تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة لتأثره بالخروج من ناطق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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