شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-06 15:33 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06
تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي خاصة مع تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة لتأثره بالخروج من ناطق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.