سعر النحاس يجني بعض الارباح-توقعات اليوم 10-8-2026

أنهى سعر النحاس الاندفاع الإيجابي الأخير بتسجيله لمستوى 6.6100$ مواجها بذلك مقاومة القناة الصاعدة لنلاحظ بدء تفعيل عمليات جني الأرباح بتسلله نحو 6.5100$, نشير إلى أن الثبات العام فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 6.3400$ يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ليعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 6.6500$ ومن ثم ليكرر الضغط على المقاومة بهدف إيجاد منفذ لاستهداف محطات تاريخية جديدة.



أما مخاطرة تغيير الاتجاه تكمن بتشكيل السعر لهبوط حاد ليستقر من خلاله دون مستوى 6.2550$ مما قد يجبره على تكبد خسائر عديدة بتسلله أولا نحو 6.1200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4200 $ و 6.6500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع