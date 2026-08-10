الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 10-8-2026

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سعر الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 10-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 05:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية بتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية فوق الدعم المحوري المتمركز قرب 210.65 لنلاحظ تفاعله مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك وتشكيله لاندفاع إيجابي ليستقر من خلاله حاليا قرب 213.60.

 

نؤكد على أهمية صمود التداولات خلال الفترة الحالية فوق مستوى 212.50 ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد لنتوقع محاولة استهداف السعر قريبا لمستوى 214.10 وباستمرار توفر العزم الإيجابي قد تمتد التداولات مباشرة للهدف التالي المستقر قرب 214.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 212.65  و 214.10  

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم 

 

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