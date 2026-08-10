سعر الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 10-8-2026

نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية بتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية فوق الدعم المحوري المتمركز قرب 210.65 لنلاحظ تفاعله مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك وتشكيله لاندفاع إيجابي ليستقر من خلاله حاليا قرب 213.60.

نؤكد على أهمية صمود التداولات خلال الفترة الحالية فوق مستوى 212.50 ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد لنتوقع محاولة استهداف السعر قريبا لمستوى 214.10 وباستمرار توفر العزم الإيجابي قد تمتد التداولات مباشرة للهدف التالي المستقر قرب 214.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 212.65 و 214.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم