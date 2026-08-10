سعر سهم أدوبي (ADBE) محاط بالضغوط الايجابية – توقعات اليوم – 10-08-2026

صعد سعر سهم شركة أدوبي ADOBE INC (ADBE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 245.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 285.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد