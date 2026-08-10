الاقتصاد

مونيرو كوين (XMRUSD) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 10-08-2026

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مونيرو كوين (XMRUSD) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 13:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

يشهد سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 371.35$، ليستهدف مستوى المقاومة 412.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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