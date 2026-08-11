سعر سهم المسار الشامل (6019) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 11-08-2026

قفز سهم المسار الشامل (6019) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد من خلالها مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 24.25 ريال، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص صعود السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 24.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 26.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد