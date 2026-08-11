الاقتصاد

سعر سهم المسار الشامل (6019) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر سهم المسار الشامل (6019) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 03:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

قفز سهم المسار الشامل (6019) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد من خلالها مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 24.25 ريال، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص صعود السهم على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 24.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 26.20 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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