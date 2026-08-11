سعر سهم أماك (1322) يحقق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

واصل سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 82.75 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 82.75 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 92.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد