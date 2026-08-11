شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تتراجع مع ترقب المتداولين بيانات جديدة حول المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت العقود الآجلة للقمح تعاملات صباح الثلاثاء تحت ضغوط بيعية، مع تراجع الأسعار بما يتراوح بين 3 و5.5 سنت، بينما يقيّم السوق أحدث البيانات الأساسية وتحركات مراكز المتداولين قبيل صدور تقديرات جديدة للمعروض.

وخلال تعاملات يوم الاثنين، جاءت حركة الأسعار في سوق القمح متباينة. وحافظت عقود القمح الشتوي على أداء أكثر تماسكاً بوجه عام، بينما تراجعت العقود الآجلة للقمح الربيعي.

وأغلقت عقود قمح شيكاغو SRW تعاملات الاثنين على ارتفاعات تراوحت بين تحركات طفيفة و4 سنتات. وانخفض إجمالي الفائدة المفتوحة في قمح شيكاغو بمقدار 2,230 عقداً، مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض قدره 18,038 عقداً في عقد سبتمبر نتيجة عمليات ترحيل المراكز.

أما العقود الآجلة لقمح كانساس سيتي HRW، فأغلقت في معظمها على ارتفاعات تراوحت بين تحرك طفيف و2.75 سنت، بينما تراجع عقد سبتمبر بمقدار 0.5 سنت. وارتفعت الفائدة المفتوحة في قمح كانساس بنحو 3,000 عقد.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للقمح الربيعي في مينيابوليس، لتغلق تعاملات الاثنين على انخفاضات تراوحت في معظم العقود المدرجة بين 1.25 و9.5 سنت.

تقدم المحاصيل الأمريكية وجودتها

أظهر أحدث تقرير لتقدم المحاصيل الصادر عن دائرة الإحصاءات الزراعية الوطنية الأمريكية (NASS) أن حصاد القمح الشتوي في الولايات المتحدة بلغ 91% حتى يوم الأحد، ليتماشى بذلك مع وتيرة الموسم المعتادة.

كما ارتفعت نسبة حصاد القمح الربيعي إلى 24%، متقدمة على متوسط السنوات الخمس البالغ 19%.

وتراجعت جودة محصول القمح الربيعي، إذ انخفضت نسبة المحاصيل المصنفة ضمن فئتي «جيد» و«ممتاز» بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 51%.

كما انخفض مؤشر Brugler500 للقمح الربيعي بمقدار 9 نقاط إلى 339 نقطة، في انعكاس لتدهور تقييمات حالة المحصول.

تراجع الشحنات وتيرة الصادرات

أظهر التقرير الأسبوعي الأخير لعمليات فحص الصادرات، الصادر يوم الاثنين، أن شحنات القمح بلغت 421,277 طناً مترياً (15.48 مليون بوشل) خلال الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس.

وارتفع حجم الشحنات بنسبة 24.36% مقارنة بالأسبوع السابق، كما زاد بنسبة 1.55% عن المستوى المسجل خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.

وكانت اليابان الوجهة الرئيسية للشحنات خلال الأسبوع، حيث استقبلت 81,506 أطنان، تلتها المكسيك بواقع 78,035 طناً، ثم الفلبين التي استقبلت 66,000 طن.

ومنذ بداية السنة التسويقية الحالية وحتى الآن، بلغت شحنات القمح التصديرية 3.332 مليون طن متري (122.4 مليون بوشل)، بانخفاض قدره 24.56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بيانات وزارة الزراعة الأمريكية المرتقبة وتوقعات المعروض

من المقرر أن تنشر دائرة الإحصاءات الزراعية الوطنية الأمريكية (NASS) يوم الأربعاء أحدث تقديرات إنتاج القمح، ضمن تقريرها الشهري عن إنتاج المحاصيل.

ووفقاً لنتائج استطلاع أوردتها رويترز، يتوقع المحللون في المتوسط أن يبلغ إجمالي إنتاج القمح الأمريكي 1.525 مليار بوشل، وهو ما سيمثل، في حال تحقق، انخفاضاً قدره 11 مليون بوشل مقارنة بتقديرات يوليو.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح الشتوي نحو 981 مليون بوشل، بانخفاض قدره 9 ملايين بوشل عن تقديرات الشهر الماضي.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج القمح الربيعي إلى 468 مليون بوشل، أي أقل بنحو 7 ملايين بوشل من التقديرات السابقة.

وتشير التوقعات إلى بلوغ المخزونات الأمريكية في نهاية الموسم 715 مليون بوشل، بما قد يمثل انخفاضاً قدره 7 ملايين بوشل عن تقديرات الشهر الماضي.

إمدادات روسيا وتوقعات الصادرات

خارج الولايات المتحدة، تقدر شركة Sovecon صادرات روسيا من القمح خلال أغسطس بما يتراوح بين 3 و3.4 مليون طن متري، وهو مستوى يقل عن 4.5 مليون طن تم شحنها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

أما شركة IKA، فتقدر حجم محصول القمح الروسي عند 90 مليون طن، بخفض توقعاتها بمقدار 500 ألف طن مقارنة بتقديرات الشهر الماضي.