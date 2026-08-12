شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينزلق لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تتداول قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين

•استمرار غموض مفاوضات هرمز بين الولايات المتحدة وإيران

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوي في أسبوعين ،مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات حول مضيق هرمز ،وقبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.



دعت أصوات متزايدة من صناع السياسات النقدية في بنك اليابان إلى استجابة أكثر حزمًا لمخاطر التضخم المتزايدة في البلاد ،الأمر الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.15% إلى (159.46¥) الأعلى منذ 31 يوليو الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند ( 159.26¥)، و سجل أدنى مستوى عند (159.20¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،بعدما فقد نسبة 0.4 % يوم الاثنين فى بداية سلبية لتعاملات هذا الأسبوع.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



ترتفع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يوليو ، والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 1% ،لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،على وشك تخطي أعلى مستوياتها فى أسبوعين ، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



مستجدات هرمز

•باكستان تُشير إلى إحراز تقدم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مطالب واشنطن وطهران بتعويضات.

•إيران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقًا ما لم تستجب الولايات المتحدة لشروطها، في موقف يعكس تشددًا أكبر في المفاوضات.

•وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع السلطات العليا في إيران حول أزمة مضيق هرمز.

•المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: المفاوضات بين عُمان وإيران حول مضيق هرمز في مراحل متقدمة.

•القوات الأمريكية تطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.



الفائدة اليابانية

•أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان في يوليو، الصادر يوم الاثنين، أن ثلاثة أعضاء على الأقل من أصل تسعة أعضاء في مجلس الإدارة يرون أن البنك قادر على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من وتيرته الحالية.



•ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر من 80% إلى 85%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وإذا جاءت بيانات التضخم فى الولايات المتحدة أقل من توقعات السوق ،سوف يبدأ الين فى التعافي من المستويات الأدنى فى أسبوعين مقابل الدولار.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 12-08-2026