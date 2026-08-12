ارتفاع التضخم الأمريكي في يوليو كما كان متوقعًا

أظهرت قراءة رئيسية للتضخم صدرت يوم الأربعاء تباطؤًا في ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما قد يقلل من الحاجة الملحّة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لمتابعة التضخم، ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% خلال يوليو، بما يتوافق مع متوسط توقعات داو جونز، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2%، وهو ما جاء أيضًا مطابقًا للتوقعات.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام 3.4%، بينما سجل التضخم الأساسي 2.5%، وكلاهما جاء متوافقًا مع توقعات وول ستريت.

ورغم أن هذه المستويات لا تزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن الارتفاع المحدود للأسعار على أساس شهري، إلى جانب القراءات المعتدلة المماثلة في يونيو، يشير إلى أن موجة التضخم التي غذتها ارتفاعات أسعار الطاقة في وقت سابق من العام بدأت في التراجع.