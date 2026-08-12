الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 11:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشراتا لقوة النسبية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة على فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط به.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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