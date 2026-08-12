تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-08-2026

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشراتا لقوة النسبية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة على فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط به.