شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقترب من مستواه القياسي مع تعطل بعض المصاهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس مجددًا إلى مسافة تقل عن نصف سنت من أعلى مستوى قياسي لها يوم الثلاثاء، مع تفاقم أزمة المعروض بسبب توقف المصهر الذي يعالج خامًا من منجم غراسبرغ العملاق، ما عزز شح الإمدادات الذي أبقى أسعار النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن فوق 14 ألف دولار للطن لعدد غير مسبوق من الجلسات.

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، بعدما أدى خفض الإنتاج إلى النصف في أحد مصانع الألومينا في البرازيل إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات.

وسجل النحاس تسليم سبتمبر في بورصة «كومكس» مستوى 6.7005 دولار للرطل، بما يعادل 14,772 دولارًا للطن، بفارق أربعة أعشار السنت فقط عن المستوى القياسي البالغ 6.7045 دولار والمسجل في 5 أغسطس، قبل أن يتراجع إلى 6.6360 دولار، بزيادة 0.3% خلال اليوم.

وصعد عقد ديسمبر إلى 6.7980 دولار للرطل، فيما جرى تداول عقود النحاس للتسليم في النصف الثاني من عام 2027 عند مستويات تتجاوز 7 دولارات للرطل.

وفي بورصة لندن للمعادن، استقر النحاس لأجل ثلاثة أشهر تقريبًا عند 14,195.50 دولار للطن، ليبلغ الفارق السعري لصالح عقود «كومكس» نحو 435 دولارًا.

وكان النحاس الفوري قد أغلق يوم الاثنين بارتفاع 138 دولارًا فوق عقد الثلاثة أشهر، في أوسع علاوة على التسليمات القريبة منذ أكتوبر، وهو مؤشر واضح على شح النحاس المادي في السوق.

كما تراجعت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن بمقدار 4,675 طنًا يوم الاثنين إلى 218,300 طن.

وأُبلغ المشترون الذين يحصلون على النحاس من مصهر غريسيك في إندونيسيا بأن المصنع سيتوقف خلال الأسابيع المقبلة لإجراء عمليات تقييم وإصلاح، بعد تسرب في غلاية وقع في 8 أغسطس، وفقًا لما أوردته «بلومبرغ».

ويعالج مصنع غريسيك خامًا من منجم غراسبرغ، وتديره شركة PT Smelting المملوكة بشكل مشترك لـميتسوبيشي ماتيريالز وفريبورت إندونيسيا. وأكدت ميتسوبيشي تعليق العمليات، دون تحديد موعد لاستئنافها.

ومن المقرر أن يستأنف مصهر مانيار التابع لفريبورت في جاوة الشرقية الإنتاج في سبتمبر. ومن المتوقع أن ينتج المصنعان معًا نحو 400 ألف طن من النحاس الكاثودي خلال العام الجاري.

ولا يزال منجم غراسبرغ يتعافى من انهيار طيني مميت وقع في سبتمبر الماضي، ولا تستهدف الشركة الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمنجم قبل نهاية عام 2027.

صدمة الألومينا

ارتفع الألومنيوم بما يصل إلى 1.9% في لندن، قبل أن يتداول بارتفاع 1.7% عند 3,373 دولارًا للطن، بعدما أعلنت شركة نورسك هيدرو أن مصفاة «ألونورتي» في البرازيل، وهي واحدة من أكبر مصادر الألومينا في العالم، خفضت إنتاجها إلى نصف طاقتها بعد أن أبلغ أحد الموردين عن اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأغلقت العقود الآجلة للألومينا في شنغهاي مرتفعة 1% عند 2,724 يوانًا للطن.

وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو عُشر الإنتاج العالمي من الألومنيوم، فيما تعرضت تدفقات الإمدادات للاضطراب منذ اندلاع الحرب مع إيران، ما أدى إلى انخفاض مخزونات الألومنيوم في بورصة لندن إلى نحو 255 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1990.

وحذرت «هيدرو» الشهر الماضي من أن العجز العالمي السنوي قد يتجاوز 900 ألف طن إذا لم تعد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

وقال يان ويجون، رئيس أبحاث المعادن غير الحديدية لدى شركة «شيامن سي آند دي» الصينية لتجارة السلع، في مذكرة لـ«بلومبرغ»: «المفاوضات في الشرق الأوسط لا تسير بسلاسة، وهو ما ينبغي أن يوفر بعض الدعم لأسعار الألومنيوم».

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، استقر القصدير قرب 55,750 دولارًا للطن، محققًا مكاسب قدرها 37% منذ بداية 2026، بينما تراجع الزنك إلى 3,728 دولارًا، واستقر الرصاص عند 1,908 دولارات. وكان النيكل الأسوأ أداءً، متراجعًا 1% إلى 16,782 دولارًا للطن، مع استقراره تقريبًا منذ بداية العام.

أسهم شركات التعدين تتراجع رغم صعود النحاس

تراجعت أسهم فريبورت-ماكموران بنسبة 3% في نيويورك، ولوندين ماينينغ بنسبة 3.8%، وفيرست كوانتوم مينيرالز بنسبة 1.8%، بينما انخفض سهم فالي بنسبة 3.9%.

كما تراجع سهم ساوثرن كوبر بنسبة 4.5%، بعد دخوله يوم الثلاثاء في تداولات ما بعد الانقسام السعري للسهم بنسبة 1.012 إلى 1.

وانخفض سهم تيك ريسورسز بنسبة 1.2%، بينما استقر سهم إيفانهوي ماينز تقريبًا، وارتفع سهم غلينكور بنسبة 0.6%.

وفي آسيا، تراجع سهم زيجين ماينينغ بنسبة 6%، وجيانغشي كوبر بنسبة 3.5%.

وفي سوق الأسهم الأمريكية، تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع المواد بالنسبة نفسها تقريبًا.

وبشكل عام، ارتفع سعر النحاس بنحو 18% منذ بداية 2026، كما زادت قيمته بنحو 50% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.