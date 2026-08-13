شكرا لقرائتكم خبر عن الين يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين بسبب الخلافات حول مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين

•مفاوضات معقدة بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوياته في أسبوعين ،مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن بسبب الخلافات المستمرة والمفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.



مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، تتجه الأنظار نحو المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة، بحثًا عن أدلة جديدة حول مسار التضخم والنشاط الاقتصادي، وما إذا كانت ستدعم تسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية اليابانية خلال العام الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.1% إلى (159.49¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.40¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.24¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 159.54 ينات.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



ترتفع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة لشهر يوليو ، والتي ستوفر أدلة هامة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بحوالي 0.5% ،لتستأنف صعودها الذي توقف مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوي فى أسبوعين. يأتي هذا الصعود وسط حالية عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،و استمرار المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



مستجدات هرمز

•قال الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تملك «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وألمح إلى أن واشنطن قد تحتفظ بهذه السيطرة.

•إيران تنفي أن تكون الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وأكدت أن هرمز سيظل مغلقًا إلى أن تستجيب واشنطن لشروطها.

•الاتصالات غير المباشرة مستمرة عبر وسطاء، لكن الخلافات بشأن شروط إعادة فتح المضيق والالتزامات الأمريكية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.

•مسؤول إيراني قال إن بلاده تريد عودة واشنطن إلى بنود الاتفاق المؤقت السابق وتحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات.

•مصدر إيراني: لا توجد أي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

•مصادر: تفاؤل من جانب الوسيط الباكستاني بشأن تمديد وقف إطلاق النار الممتد منذ ستين يوماً إلى 60 أو 90 يوم جديد.

•انخفضت حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر (نحو 6 إلى 8 سفن يومياً فقط مقارنة بـ 140 سفينة قبل الحرب).



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 85%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وإذا جاءت بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من توقعات السوق ،سوف يواصل الين خسائره مقابل الدولار.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متضاربة – توقعات اليوم – 13-08-2026