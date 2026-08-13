الاقتصاد

سعر سهم الاتحاد (8170) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر سهم الاتحاد (8170) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

تراجع قليلاً سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في هدنة من السهم يحاول خلالها التقاط الأنفاس ليجني أرباحه ويكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص عودة صعود السهم، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.07 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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