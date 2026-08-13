سعر سهم الاتحاد (8170) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في هدنة من السهم يحاول خلالها التقاط الأنفاس ليجني أرباحه ويكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص عودة صعود السهم، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.07 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد