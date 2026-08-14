سعر النحاس يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 14-8-2026

قدّم سعر النحاس بعض التداولات التصحيحية بتسلله يوم أمس نحو 6.4500$ ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ ارتداده بشكل سريع فوق الدعم الأولي المتمركز عند 6.5000$.

يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليعزز فرص تجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6.6100$ و6.7200$ على التوالي, أما تغيير المسار والبدء بالهجوم السلبي فإن ذلك يتطلب من السعر تحقيقه لكسر الدعم الممتد نحو 6.4000$ والثبات أدناه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.6100$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع