شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 14-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 07:07 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
قدّم سعر النحاس بعض التداولات التصحيحية بتسلله يوم أمس نحو 6.4500$ ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ ارتداده بشكل سريع فوق الدعم الأولي المتمركز عند 6.5000$.
يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليعزز فرص تجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6.6100$ و6.7200$ على التوالي, أما تغيير المسار والبدء بالهجوم السلبي فإن ذلك يتطلب من السعر تحقيقه لكسر الدعم الممتد نحو 6.4000$ والثبات أدناه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.6100$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع