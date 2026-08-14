الاقتصاد

سعر النحاس يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 14-8-2026

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سعر النحاس يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 14-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 07:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

قدّم سعر النحاس بعض التداولات التصحيحية بتسلله يوم أمس نحو 6.4500$ ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ ارتداده بشكل سريع فوق الدعم الأولي المتمركز عند 6.5000$.

 

يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليعزز فرص تجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6.6100$ و6.7200$ على التوالي, أما تغيير المسار والبدء بالهجوم السلبي فإن ذلك يتطلب من السعر تحقيقه لكسر الدعم الممتد نحو 6.4000$ والثبات أدناه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.6100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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