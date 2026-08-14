سعر الغاز الطبيعي محاط بالعوامل السلبية-توقعات اليوم 14-8-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الغاز خلال الفترة الأخيرة وتشكيله لتداولات جانبية بتذبذبه قرب مستوى 2.740$ إلا أن توفر العوامل السلبية باستقراره المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 2.950$ وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تحقيقه لكسر مستوى 2.620$ والثبات ادناه ليسهل مهمة وصوله للمحطات السلبية الإضافية والتي قد تبدأ من 2.430$ و2.280$ على التوالي.

تكمن مخاطرة تغيير السعر للاتجاه العام والبدء بالمسار الصاعد بتجاوزه للمقاومة المستقرة عند 3.370 والثبات أعلاها ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل مكاسب عديدة خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430$ و 2.80$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر