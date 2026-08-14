الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 11:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا