تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-08-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.