وول ستريت تستقر وسط تقييم البيانات الاقتصادية وتطورات الشرق الأوسط

تحركت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل محدود وسط تداولات متقلبة يوم الجمعة، بعد يوم من إغلاق مؤشر «إس آند بي 500» عند مستوى قياسي جديد، بينما قيّم المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة وتابعوا أحدث التطورات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 21.14 نقطة، أو 0.04%، إلى 53,818.85 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 8.66 نقطة، أو 0.11%، إلى 7,807.65 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب 17.78 نقطة، أو 0.07%، إلى 26,822.61 نقطة.

القطاع التكنولوجي

دعمت مكاسب أسهم ميتا بلاتفورمز وألفابت مؤشر قطاع خدمات الاتصالات في «إس آند بي 500»، الذي ارتفع 0.5%، فيما أدت التحركات المتباينة لأسهم الرقائق، مثل برودكوم وإنفيديا، إلى تذبذب «إس آند بي 500» و«ناسداك» بين الارتفاع والانخفاض.

وتراجع سهم أبلايد ماتيريالز 4%، رغم أن شركة معدات تصنيع الرقائق توقعت إيرادات للربع الرابع تتجاوز تقديرات وول ستريت.

مبيعات التجزئة وضغوط التضخم تحت المجهر

حلل المستثمرون أيضاً بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في يوليو، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.2% في يونيو، وفقاً لمكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وجاءت البيانات بعد مجموعة من قراءات التضخم الهادئة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي خففت بعض المخاوف بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، ما وضع «إس آند بي 500» و«ناسداك» على مسار تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات لهما منذ أوائل أبريل.

وأظهر المسح الأولي لجامعة ميشيغان بشأن معنويات المستهلكين أن المؤشر سجل 51 نقطة في أغسطس، مقارنة مع توقعات عند 54.5 نقطة، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

الشرق الأوسط يضغط على معنويات المستثمرين

واصلت التطورات في الشرق الأوسط التأثير على معنويات المستثمرين، بعدما بدا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وصلت إلى شبه توقف، عقب تعرض سفينتين إضافيتين لهجمات، في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة إنها قد تبقي حصارها البحري على إيران إلى أجل غير مسمى.