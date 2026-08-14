أسهم ريديت تقفز بأكثر من 11% بعد انضمامها إلى مؤشر «إس آند بي 500»

قفزت أسهم شركة ريديت بأكثر من 11% يوم الجمعة، بعدما أعلنت مؤشرات إس آند بي داو جونز أن منصة التواصل الاجتماعي ستنضم إلى مؤشر إس آند بي 500، لتحل محل شركة أفالون باي كوميونيتيز.

وقدّر محللو جيه بي مورغان أن صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشر «إس آند بي 500» ستحتاج إلى شراء 16.7 مليون سهم من ريديت.

ويمثل ذلك نحو ثلاثة أمثال متوسط حجم التداول اليومي للسهم، البالغ حوالي 5.98 مليون سهم منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في مارس 2024، وفقًا لبيانات إل إس إي جي.

وكان سهم ريديت يتداول عند 175.69 دولارًا، مع تداول أسهم تزيد قيمتها على 201 مليون دولار بحلول الساعة 09:32 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكان السهم قد تراجع بأكثر من 31% منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس، كما انخفض بأكثر من 42% من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر 2025.

وفي أحدث نتائج أعمالها، قالت ريديت إن تذبذب حركة الزيارات القادمة من محركات البحث أضر بنمو المستخدمين في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، متجاوزًا أثر توقعات الإيرادات القوية للشركة.

ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ قبل افتتاح الأسواق في 18 أغسطس.

«ريديت» تستفيد من تدفقات صناديق المؤشرات

ستحل ريديت محل أفالون باي كوميونيتيز، التي يجري استبعادها من المؤشر بعد موافقتها في مايو على الاندماج عبر مبادلة أسهم مع إكويتي ريزيدنشال، لتشكيل شركة للإسكان المؤجر بقيمة مؤسسية تبلغ 69 مليار دولار.

وقالت الشركتان إن من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، بينما ذكرت مؤشرات «إس آند بي داو جونز» أن الشركة المندمجة، التي ستحمل اسم «فيفمارك ريزيدنشال»، ستظل ضمن مؤشر «إس آند بي 500» بعد إتمام الاندماج.

وقالت محللة ستيفنز، ميليسا روبرتس، إن الإضافات الجديدة إلى مؤشر «إس آند بي 500» تفوقت تاريخيًا على المؤشر خلال الفترة بين الإعلان عن انضمامها وبدء إدراجها، وكانت أكبر المكاسب تتحقق عادة في اليوم التالي للإعلان.

لكن بعد الانضمام إلى المؤشر، عادة ما تتخلى هذه الأسهم عن جزء من مكاسبها، كما تتخلف عن أداء المؤشر بنحو 2% خلال الأشهر الثلاثة التالية.