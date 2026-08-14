الدولار الكندي يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في شهرين أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، بعدما دعمت بيانات قطاع التصنيع المحلي الاتجاه الأخير نحو تضييق الفارق بين عوائد السندات الأميركية والكندية.

وصعد الدولار الكندي 0.4% إلى 1.3875 دولار كندي لكل دولار أميركي، أو ما يعادل 72.07 سنتًا أميركيًا، بعدما لامس خلال الجلسة أقوى مستوى له منذ 3 يونيو عند 1.3865. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت العملة 0.5%، لتتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي متتالي.

وقال الاستراتيجيان شون أوزبورن وإريك ثيوريه لدى بنك نوفا سكوشا في مذكرة: «إن تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والذي نعتقد أن لديه مجالًا لمزيد من التراجع، أدى إلى تضييق كبير في فروق العائدات قصيرة الأجل منذ نهاية يوليو».

وتقلص الفارق بين عائد السندات الكندية لأجل عامين ونظيره الأميركي بنحو 17 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، ليصل إلى 120 نقطة أساس لصالح السند الأميركي.

وأضاف الاستراتيجيان أن «بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المخيبة للآمال يوم الجمعة، إلى جانب بيانات مبيعات التصنيع الكندية الأفضل من المتوقع، تدعم التحول الأخير في اتجاه المفاجآت النسبية للبيانات الاقتصادية، وهو ما سينعكس أيضًا على سعر الصرف».

بيانات التصنيع الكندية تدعم العملة

ارتفعت مبيعات المصانع الكندية 0.1% في يونيو مقارنة بمايو، مسجلة الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي، بينما ارتفعت أحجام المبيعات 1.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع تجارة الجملة 2.8% خلال يونيو.

في المقابل، تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في يوليو.

كما ارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.8% إلى 81.88 دولارًا للبرميل، بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى، ما أثار مخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد، الأكثر انحدارًا، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأميركية. وصعد عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.681%، لكنه ظل دون أعلى مستوى لعائد السندات لأجل عامين، والذي سجله يوم الثلاثاء عند 3.755%.