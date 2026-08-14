تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 14-08-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاض على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استئناف مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة.