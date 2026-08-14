الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 14-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 17:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 4,380$، وسط استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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