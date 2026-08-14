تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 14-08-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 4,380$، وسط استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.