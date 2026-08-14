شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 17:40 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمد السعر بالزخم الإيجابي المتجدد ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.