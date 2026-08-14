الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 17:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمد السعر بالزخم الإيجابي المتجدد ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا