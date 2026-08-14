تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-08-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمد السعر بالزخم الإيجابي المتجدد ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.