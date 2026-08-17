سعر سهم الحمادي (4007) يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-08-2026

شهد سعر سهم شركة الحمادي القابضة (4007) مكاسب طفيفة وحذرة في آخر جلساته، يحاول السهم من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

يأتي هذا وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 26.25 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 24.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط